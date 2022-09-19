США попали в тупик из-за отношений Китая и России

США не понимают, на чьей стороне в настоящий момент находится Китай и из-за этого сбиты с толку, находясь в тупике. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

«Встреча лидеров России и Китая указывает на расширение экономического сотрудничества между странами. Но Пекин, продолжает настороженно относиться к военному сотрудничеству из-за конфликта на Украине . Ожидается, что китайские власти будут придерживаться более агрессивной стратегии в экономическом партнерстве с Россией», — пояснила эксперт из Центра Стимсона в Вашингтоне Сунь Юнь.

Также, по заявлениям телеканала, «Вашингтон сбит с толку и не понимает, на чьей стороне Китай». В свою очередь, Financial Times, пишет о том, что Китай занимает «доминирующее положение» в отношениях с Россией. Телеканал уточняет, что хорошие отношения между Россией и Китаем не означают, что они во всем согласны.