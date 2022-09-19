В Лондоне установили сверхсекретные устройства из-за похорон Елизаветы II

Над Лондоном была введена бесполетная зона, а полиция применила «совершенно секретную» технологию, чтобы не дать дронам летать рядом с место проведения похорон королевы Елизаветы II. Об этом сообщает The Telegraph.
Отмечается, что контролем бесполетной зоны занимается управление гражданской авиации.
«Для обеспечения соблюдения этого правила службы безопасности установили сверхсекретные устройства для защиты от дронов в центре Лондона перед сегодняшней службой», — говорится в статье.
Как сообщает The Telegraph, устройства, блокирующие сигналы между дронами и их пилотами, были установлены как минимум на крышах Вестминстера. В полиции опасаются попыток сорвать церемонию похорон с помощью дронов и других беспилотных воздушных аппаратов.
По данным издания, перед церемонией арестовали 34 человек по подозрению в нарушении запрета на использование беспилотников, а на прошлой неделе с 11 людьми были проведены беседы в связи с запуском дронов, где на это введены ограничения.
Ранее сообщалось, что в Иннополисе (Татарстан) будут протестированы квадрокоптеры-курьеры, дроны-«прорабы» и другие воздушные аппараты. В настоящее время авторы ожидают получения разрешений на полеты дронов в специальной зоне радиусом два километра.