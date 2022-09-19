В Лондоне установили сверхсекретные устройства из-за похорон Елизаветы II

Над Лондоном была введена бесполетная зона, а полиция применила «совершенно секретную» технологию, чтобы не дать дронам летать рядом с место проведения похорон королевы Елизаветы II. Об этом сообщает The Telegraph.

Фото: Dave Jenkins/Reuters Dave Jenkins/Reuters

Отмечается, что контролем бесполетной зоны занимается управление гражданской авиации.

«Для обеспечения соблюдения этого правила службы безопасности установили сверхсекретные устройства для защиты от дронов в центре Лондона перед сегодняшней службой», — говорится в статье.

Как сообщает The Telegraph, устройства, блокирующие сигналы между дронами и их пилотами, были установлены как минимум на крышах Вестминстера. В полиции опасаются попыток сорвать церемонию похорон с помощью дронов и других беспилотных воздушных аппаратов.

По данным издания, перед церемонией арестовали 34 человек по подозрению в нарушении запрета на использование беспилотников, а на прошлой неделе с 11 людьми были проведены беседы в связи с запуском дронов, где на это введены ограничения.