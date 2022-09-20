В ЕС задумали создать миссию по военной помощи Украине

Министры иностранных дел 27 стран-участниц Евросоюза в ходе неформальной встречи в Нью-Йорке обсудили создание миссии Евросоюза по оказанию военной помощи Украине. Об этом сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, его цитирует РИА Новости.

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«Мы продолжили обсуждение нашего предложения о создании в Евросоюзе миссии по оказанию военной помощи . Можно сказать, что работа ведется», — заявил глава европейской дипломатии.

В конце августа Боррель заявил, что главы Минобороны подтвердили готовность продолжать оказывать военную и финансовую помощь Украине так долго, как это будет необходимо.