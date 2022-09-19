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11 минут назад

В Харьковской области сообщили о подготовке Киевом провокаций в Изюме

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Украина готовит провокации в Изюме в Харьковской области: создаются ролики о якобы издевательствах русских войск над местными жителями, сообщил в глава администрации области Виталий Ганчев.

В Харьковской области сообщили о готовящейся провокации ВСУ в Изюме
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он подчеркнул, что эвакуированные из Изюма люди не подтверждают данные украинской стороны о мародерстве и издевательствах российских военных, при этом заявляют о подобных действиях украинских силовиков и наемников.

«Нам поступает разного рода информация о бесчинствах и беспределе, которые творятся на территории Харьковской области. Мы сейчас собираем все эти свидетельства, документируем и переправляем в Следственный комитет РФ, чтобы эти факты были зафиксированы и им была дана законная оценка», – приводит ТАСС слова Ганчева.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что обвинения в адрес России в якобы совершении военных преступлений в Харьковской области развиваются по тому же сценарию, как и в Буче.

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что Киев попытается повторить сценарий провокации в Буче в городе Изюме, который ранее подвергался многочисленным обстрелам со стороны украинских войск. По его словам, вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались добиться в Изюме как можно большего числа жертв, чтобы потом создать соответствующую картинку в западных СМИ. В ряде городов Харьковской области провели эвакуацию населения.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Киев готовит новую провокацию – на этот раз под Изюмом.

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