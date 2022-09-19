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50 минут назад

Елизавету II похоронили в часовне Виндзорского замка

Елена Прошина

Гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II опустили в усыпальницу в Часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Об этом сообщает Daily Mail.

В издании отметили, что Елизавету II похоронили рядом с отцом Георгом VI, матерью Елизаветой Боуз-Лайон и сестрой Маргарет. Тело супруга королевы герцога Эдинбургского Филиппа 17 апреля 2021 года захоронили в королевском склепе на территории церкви. При этом уже после похорон Елизаветы II его гроб намерены перенести в часовню Георга VI, что позволит женатой 73 года паре вновь воссоединиться.

До начала церемонии погребения с гроба королевы сняли корону, державу и скипетр. Декан Виндзорского замка преподобный Дэви Коннер переложил их на алтарь часовни.

«Отправляйся в путь из этого мира, о, христианская душа!» — провозгласил он до того, как тело Елизаветы II начали опускать в склеп.

На последнем этапе церемонии новый король Великобритании — сын королевы — Карл III накрыл гроб знаменем Королевской Гренадерской гвардии, а лорд-великий камергер положил на него свой посох, который там же сломал. Его действия ознаменовали конец 70-летнего правления Елизаветы II.

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