В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 60.17EUR 60.04
Войти в почту
9 минут назад

В Херсонской области хотят быстрее провести референдум о вхождении в РФ

Елена Прошина

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что население в области хочет как можно более провести референдум о вхождении в состав Российской Федерации. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

В Херсонской области хотят быстрее провести референдум о вхождении в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Стремоусова, жители региона хотят чувствовать себя более уверенно, а для этого требуется проведение референдума. Он также подчеркнул, что референдум не является конечной точкой, ведь жители области также просят легализовать данный вопрос.

Ранее глава общественной палаты ЛНР Алексей Карякин заявил, что ответ по проведению референдума будет получен как можно быстрее.

В мире,Кирилл Стремоусов,Алексей Карякин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители