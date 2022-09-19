В Херсонской области хотят быстрее провести референдум о вхождении в РФ

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что население в области хочет как можно более провести референдум о вхождении в состав Российской Федерации. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам Стремоусова, жители региона хотят чувствовать себя более уверенно, а для этого требуется проведение референдума. Он также подчеркнул, что референдум не является конечной точкой, ведь жители области также просят легализовать данный вопрос.