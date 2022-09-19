В Херсонской области хотят быстрее провести референдум о вхождении в РФ

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что население в области хочет как можно более провести референдум о вхождении в состав Российской Федерации. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По словам Стремоусова, жители региона хотят чувствовать себя более уверенно, а для этого требуется проведение референдума. Он также подчеркнул, что референдум не является конечной точкой, ведь жители области также просят легализовать данный вопрос.
Ранее глава общественной палаты ЛНР Алексей Карякин заявил, что ответ по проведению референдума будет получен как можно быстрее.