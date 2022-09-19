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6 минут назад

Польша ужесточила ограничения на въезд для граждан России

Елена Прошина

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский подписал распоряжение об ужесточении ограничений на въезд для россиян. Об этом сообщает РИА «Новости».

Польша ужесточила ограничения на въезд для граждан России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сегодня я подписал постановление, ужесточающее ограничение на въезд в Польшу для граждан России. Это результат совместных договоренностей Польши, Эстонии, Литвы и Латвии», – написал Каминьский в своих социальных сетях.

1 сентября было принято приостановление действия соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом, которое сделало получение виз более длительным и сложным процессом для россиян. Кроме того, граничащие с Россией страны договорились об ограничении въезда граждан РФ на национальном уровне. После этого Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились ограничить поездки для россиян, которые хотят посетить страны Евросоюза с целью туризма, бизнеса, спорта или культуры.

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Ранее министр туризма Болгарии Илин Димитров раскритиковал решение Еврокомиссии повысить цены на визы для граждан России.

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