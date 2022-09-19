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1 час назад

Британские телеведущие не узнали Лиз Трасс на похоронах королевы

Газета.Ru

Ведущие британского «Девятого канала» во время репортажа с похорон Елизаветы II оказались в неловкой ситуации, не узнав премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Об этом сообщает Daily Mail.

Лиз Трасс не узнали на похоронах королевы
Фото: Gareth Cattermole/ReutersGareth Cattermole/Reuters

Комментируя выход Лиз Трасс из автомобиля у Вестминстерского аббатства в Лондоне, журналисты Питер Овертон и Трэйси Гримшоу затруднились определить, кто именно прибыл на церемонию похорон монарха.

«Так, это какой-то важный кортеж, говорят нам», — начали объяснять журналисты и обратились к телезрителям с просьбой помочь им понять, кому он принадлежит.

«Давайте вместе попробуем понять, кто выходит из машины. Она, конечно, под охраной полиции. Я бы предположил, что это кто-то из королевской семьи, Трэйси», — сказал в эфире Питер Овертон.

Он заключил, что из автомобиля выходила «младшая представительница королевской семьи», но кто именно — понять невозможно.

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В соцсетях отреагировали на ошибку журналиста.

«Отлично сработано, Питер Овертон. Не узнать новую премьер-министра», — написал один из пользователей Twitter.

Другой опубликовал фото Лиз Трасс и попросил журналистов определить, кто это.

«Привет, Трэйси Гримшоу, не поможете мне понять, это кто? Это мэр Рейкьявика или кто-то из младших членов королевской семьи?» — написал автор поста.

Церемония прощания с Елизаветой II в Вестминстерском аббатстве в Лондоне началась сегодня, 19 сентября, в 10.5 по местному времени.

В мире,Елизавета II,
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