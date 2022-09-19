Лиз Трасс не узнали на похоронах королевы

«Так, это какой-то важный кортеж, говорят нам», — начали объяснять журналисты и обратились к телезрителям с просьбой помочь им понять, кому он принадлежит.



«Давайте вместе попробуем понять, кто выходит из машины. Она, конечно, под охраной полиции. Я бы предположил, что это кто-то из королевской семьи, Трэйси», — сказал в эфире Питер Овертон.