Главы спецслужб Таджикистана и Киргизии подписали протокол о мире

Председатели Госкомитетов нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана и Киргизии подписали протокол о стабилизации ситуации на границе и установлении мира между двумя государствами. Об этом сообщает агентство Turmush, ссылаясь на главу киргизского ведомства Камчыбека Ташиева.

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«Главная суть протокола — стабилизация ситуации и установление мира между двумя странами, проведение работ по урегулированию обстановки. С киргизской стороны подписал я, с таджикской стороны — председатель ГКНБ Саймумин Ятимов», — заявил Ташиев.

Он также указал, что ситуация » понемногу» стабилизируется на территории Баткенской области (Киргизия).

Ранее секретарь Совета Безопасности Киргизии Марат Иманкулов сообщил, что его страна в результате конфликта с Таджикистаном понесла материальный ущерб примерно в $17 млн.

Очередное обострение на границе Киргизии и Таджикистана произошло утром 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Почти по всему периметру границы весь день шли ожесточенные бои, прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром 17 сентября возобновились периодические столкновения.