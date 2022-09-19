В ДНР назвали наилучшую дату для референдума о вхождении в состав России

Председатель Общественной палаты Донецкой народной республики (ОП ДНР) Александр Кофман назвал наилучшую дату для проведения референдума о вхождении региона в состав России. Об этом он высказался в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

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По его мнению, лучшей датой для проведения соответствующего голосования будет 4 ноября.

При этом он предположил, что с учетом сложной ситуации с обстрелами со стороны Украины референдум займет не один день.

«Учитывая сложности, на которые нас обрекла Украина, непрекращающиеся обстрелы и прочее, наверняка это голосование будет многодневным», — заявил Кофман.