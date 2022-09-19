В Литве заявили, что вопрос транзита в Калининград не имеет к ним отношения

Вопросы транзита в Калининград являются «проблемой Брюсселя и Москвы» и не имеют отношения к Вильнюсу. Об этом на онлайн-конференции в Hudson Institute заявила спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, передает «Прайм».

Фото:

По ее словам, Вильнюс, являющийся частью Евросоюза, лишь «выполняет процедуры и решение, которые были приняты совместно с союзниками и партнерами».

«Хотя Россия пытается сделать из этого что-то относящееся к Москве и Вильнюсу, но это не так. Это проблема между Брюсселем и Москвой», — отметила Чмилите-Нильсен.

Ранее литовский «Шяуляй банк» принял решение прекратить с Россией все расчеты с 1 сентября. В свою очередь губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщал, что уже нашел способ оплачивать железнодорожный и пассажирский транзит через Литву.