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12 минут назад

В Литве заявили, что вопрос транзита в Калининград не имеет к ним отношения

Елена Прошина

Вопросы транзита в Калининград являются «проблемой Брюсселя и Москвы» и не имеют отношения к Вильнюсу. Об этом на онлайн-конференции в Hudson Institute заявила спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, передает «Прайм».

В Литве заявили, что вопрос транзита в Калининград не имеет к ним отношения
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По ее словам, Вильнюс, являющийся частью Евросоюза, лишь «выполняет процедуры и решение, которые были приняты совместно с союзниками и партнерами».

«Хотя Россия пытается сделать из этого что-то относящееся к Москве и Вильнюсу, но это не так. Это проблема между Брюсселем и Москвой», — отметила Чмилите-Нильсен.

Ранее литовский «Шяуляй банк» принял решение прекратить с Россией все расчеты с 1 сентября. В свою очередь губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщал, что уже нашел способ оплачивать железнодорожный и пассажирский транзит через Литву.

При этом в МИД РФ заявляли, что Москва примет меры, которые скажутся на экономическом благосостоянии Вильнюса, если он продолжит мешать транзиту в российский регион.

В мире,Антон Алиханов,МИД России,ЕС,
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