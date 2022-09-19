В ДНР призвали провести референдум о присоединении республики к России

Представители Общественной палаты ДНР обратились к главе республики Денису Пушилину с просьбой как можно быстрее провести референдум о вхождении в состав России. Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что обращение к главе республики и Народному парламенту зачитал в понедельник, 19 сентября, председатель палаты Алексей Кофман.

Политик подчеркнул, что члены палаты желают, «чтобы между нами и Украиной пролегала граница Российской Федерации», чтобы Донбасс снова стал частью России.

По его мнению, народ Донбасса заслужил такое право.

Ранее сообщалось, что Общественная палата ЛНР также обратилась к главе государства Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум.