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26 минут назад

Общественная палата ДНР призвала Пушилина немедленно провести референдум о вхождении в РФ

Илья Родин

Представители Общественной палаты ДНР обратились к главе республики Денису Пушилину с просьбой как можно быстрее провести референдум о вхождении в состав России. Об этом пишет ТАСС.

В ДНР призвали провести референдум о присоединении республики к России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что обращение к главе республики и Народному парламенту зачитал в понедельник, 19 сентября, председатель палаты Алексей Кофман.

Политик подчеркнул, что члены палаты желают, «чтобы между нами и Украиной пролегала граница Российской Федерации», чтобы Донбасс снова стал частью России.

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По его мнению, народ Донбасса заслужил такое право.

Ранее сообщалось, что Общественная палата ЛНР также обратилась к главе государства Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум.

В палате подчеркнули, что подготовка к проведению народного голосования потребует значительного времени. Следовательно, необходимо подготовиться заранее, просчитать все, что будет необходимо сделать.

В мире,Леонид Пасечник,Денис Пушилин,
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