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В 2021 году запасы газа в России резко упали — в годовом выражении объемы сократились на 6,3 процента, до 44,5 триллиона кубометров. Об этом сообщается в проекте государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2021 году, подготовленном Минприроды.
В стране также стало меньше угля и урана, их запасы уменьшились на 0,11 процента (274,8 миллиона тонн) и на 0,41 процента (707,7 тысячи тонн). Кроме того, сокращение объемов разведанных запасов коснулось железной руды, свинца, цинка, бокситов и олова. В целом по сравнению с 2012 годом в 2021 году по большинству видов топливно-энергетических ресурсов наблюдалась отрицательная динамика — от -0,04 процента до -9,37 процента, отмечает ведомство.
Президент Украины Владимир Зеленский издал в понедельник указ о создании военных администраций в Херсонской области. Об этом сообщает РИА «Новости»
«Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Херсонской областной государственной администрации осуществить в соответствии с законом Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военных администраций, указанных в статье 1 этого указа. Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования», – говорится в тексте указа.
Киевские власти в 2013 году пытались свернуть военно-биологическую программу США на Украине, однако им не удалось противостоять давлению Вашингтона. Об этом заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов, чьи слова приводит РИА Новости.
«В апреле 2013 года межведомственной комиссией в составе представителей СБУ, Минагрополитики и Госветслужбы Украины было принято совместное решение о нецелесообразности продолжения проектов DTRA на Украине, однако их навязывание Киеву со стороны американской администрации продолжилось», — сообщил представитель Минобороны.
Существует вероятность того, что газопровод «Северный поток — 2» никогда не введут в эксплуатацию. С таким заявлением выступил премьер-министр федеральной земли Нижняя Саксония (ФРГ) Штефан Вайль, передает журнал Spiegel.
«"Северный поток — 2" никогда не будет введен в эксплуатацию», — подчеркнул он.
Вайль также указал на утрату доверия ФРГ к России в сфере энергоносителей. По его словам, речи о дальнейшем партнерстве России и ФРГ в области энергетики идти не может.
Военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «MK.RU» оценил возможные сроки нового наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По его словам, в ближайшие недели украинские военнослужащие вновь попытаются нанести удар на ряде направлений до начала распутицы и первых морозов.
«Наступление подчиняется законам стратегии и, соответственно, по ним развивается. То есть обычно любое наступление оперативного масштаба занимает от недели до 10 дней — это активная фаза. После чего наступает фаза стабилизации, когда тот, кто наступал пытается зафиксировать результат, если наступление было удачным, выстроить новую оборонительную линию и отвести ударные части на отдых», — отметил он.
Банк России анонсировал ужесточение регулирования выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом (не выше 10%) на первичном рынке жилья. Соответствующая информация указана в пресс-релизе регулятора.
Отмечается, что с 1 декабря 2022 года в России будет установлена надбавка к коэффициенту риска по ипотечным кредитам в рублях в 2,0. Такой шаг обусловлен тем, что кредиты по договору участия в долевом строительстве с первоначальным взносом менее 10% практически не предоставлялись в течение II квартала. Их доля оценивается в 0,3%.
Подключение спутниковой сети нового поколения Starlink Илона Маска не будет доступно для жителей России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на карту покрытия.
РФ не указана ни в «листе ожидания», в котором находится Украина, ни в категории «скоро будет», в которую включили Турцию, Казахстан, Индию, страны Африки и другие государства. При попытке заказать оборудование для спутникового интернета сайт сообщает, что Starlink пока недоступен в регионе «из-за ожидания одобрения регулирующих органов».
В Запорожской области ударами Военно-космических сил (ВКС) РФ уничтожены цеха на заводе «Искра», в которых обслуживались американские ракетные системы залпового огня HIMARS. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в Минобороны РФ.
Также Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили более 200 украинских военных ударами в районе Зайцева, Николаевки, Северска и Торецка. Кроме того, нанесен удар по пункту временной дислокации нацбатальона «Карпатская сечь» в Запорожье. Система противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбила 14 беспилотников, две ракеты HARM, а также перехватила 24 снаряда РСЗО «Ольха» и HIMARS.
Россия будет оформлять единые электронные визы гражданам 52 иностранных государств. Завершить модернизацию сайта по выдаче таких виз планируется к концу 2022 года. Об этом пишет ТАСС.
Как отметили в МИД РФ, сейчас на сайте министерства проводятся работы по модернизации консульских информационных систем и специализированного сайта по оформлению иностранным гражданам единых электронных виз. Это позволит обеспечить эффективной защитой от DDoS-атак. Работы планируется завершить к концу года.
Компания VK в настоящее время занимается разработкой своего аналога платформ Steam и Epic Games для России и СНГ. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в российской IT-компании.
«VK ведет переговоры с рядом геймдев-студий о соглашениях на эксклюзивную представленность игр на игровой платформе VK Play в России и СНГ», — подчеркнул источник газеты.
При этом продукты Owlcat Games могут стать эксклюзивом VK Play. Отмечается, что стороны могут сообщить о начале партнерства до конца текущего года.