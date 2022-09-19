Пока вы не уснули: Резкое сокращение запасов газа в РФ и указ Зеленского по Херсонской области

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Запасы газа в России резко сократились

В 2021 году запасы газа в России резко упали — в годовом выражении объемы сократились на 6,3 процента, до 44,5 триллиона кубометров. Об этом сообщается в проекте государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2021 году, подготовленном Минприроды.

В стране также стало меньше угля и урана, их запасы уменьшились на 0,11 процента (274,8 миллиона тонн) и на 0,41 процента (707,7 тысячи тонн). Кроме того, сокращение объемов разведанных запасов коснулось железной руды, свинца, цинка, бокситов и олова. В целом по сравнению с 2012 годом в 2021 году по большинству видов топливно-энергетических ресурсов наблюдалась отрицательная динамика — от -0,04 процента до -9,37 процента, отмечает ведомство.

Зеленский указал создать 15 военных администраций в Херсонской области

Президент Украины Владимир Зеленский издал в понедельник указ о создании военных администраций в Херсонской области. Об этом сообщает РИА «Новости»

«Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Херсонской областной государственной администрации осуществить в соответствии с законом Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военных администраций, указанных в статье 1 этого указа. Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования», – говорится в тексте указа.

Минобороны сообщило о попытке Киева свернуть биологические программы США

Киевские власти в 2013 году пытались свернуть военно-биологическую программу США на Украине, однако им не удалось противостоять давлению Вашингтона. Об этом заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов, чьи слова приводит РИА Новости.

«В апреле 2013 года межведомственной комиссией в составе представителей СБУ, Минагрополитики и Госветслужбы Украины было принято совместное решение о нецелесообразности продолжения проектов DTRA на Украине, однако их навязывание Киеву со стороны американской администрации продолжилось», — сообщил представитель Минобороны.

В ФРГ поставили точку в вопросе запуска «Северного потока — 2»

Существует вероятность того, что газопровод «Северный поток — 2» никогда не введут в эксплуатацию. С таким заявлением выступил премьер-министр федеральной земли Нижняя Саксония (ФРГ) Штефан Вайль, передает журнал Spiegel.

«"Северный поток — 2" никогда не будет введен в эксплуатацию», — подчеркнул он.

Вайль также указал на утрату доверия ФРГ к России в сфере энергоносителей. По его словам, речи о дальнейшем партнерстве России и ФРГ в области энергетики идти не может.

Военный эксперт оценил сроки нового наступления ВСУ

Военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «MK.RU» оценил возможные сроки нового наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, в ближайшие недели украинские военнослужащие вновь попытаются нанести удар на ряде направлений до начала распутицы и первых морозов.

«Наступление подчиняется законам стратегии и, соответственно, по ним развивается. То есть обычно любое наступление оперативного масштаба занимает от недели до 10 дней — это активная фаза. После чего наступает фаза стабилизации, когда тот, кто наступал пытается зафиксировать результат, если наступление было удачным, выстроить новую оборонительную линию и отвести ударные части на отдых», — отметил он.

В России ужесточат условия выдачи ипотеки

Банк России анонсировал ужесточение регулирования выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом (не выше 10%) на первичном рынке жилья. Соответствующая информация указана в пресс-релизе регулятора.

Отмечается, что с 1 декабря 2022 года в России будет установлена надбавка к коэффициенту риска по ипотечным кредитам в рублях в 2,0. Такой шаг обусловлен тем, что кредиты по договору участия в долевом строительстве с первоначальным взносом менее 10% практически не предоставлялись в течение II квартала. Их доля оценивается в 0,3%.

В вопросе работы Starlink в России поставлена точка

Подключение спутниковой сети нового поколения Starlink Илона Маска не будет доступно для жителей России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на карту покрытия.

РФ не указана ни в «листе ожидания», в котором находится Украина, ни в категории «скоро будет», в которую включили Турцию, Казахстан, Индию, страны Африки и другие государства. При попытке заказать оборудование для спутникового интернета сайт сообщает, что Starlink пока недоступен в регионе «из-за ожидания одобрения регулирующих органов».

ВС РФ уничтожили цеха по обслуживанию HIMARS в Запорожье

В Запорожской области ударами Военно-космических сил (ВКС) РФ уничтожены цеха на заводе «Искра», в которых обслуживались американские ракетные системы залпового огня HIMARS. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в Минобороны РФ.

Также Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили более 200 украинских военных ударами в районе Зайцева, Николаевки, Северска и Торецка. Кроме того, нанесен удар по пункту временной дислокации нацбатальона «Карпатская сечь» в Запорожье. Система противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбила 14 беспилотников, две ракеты HARM, а также перехватила 24 снаряда РСЗО «Ольха» и HIMARS.

Названы сроки появления в РФ единых электронных виз

Россия будет оформлять единые электронные визы гражданам 52 иностранных государств. Завершить модернизацию сайта по выдаче таких виз планируется к концу 2022 года. Об этом пишет ТАСС.

Как отметили в МИД РФ, сейчас на сайте министерства проводятся работы по модернизации консульских информационных систем и специализированного сайта по оформлению иностранным гражданам единых электронных виз. Это позволит обеспечить эффективной защитой от DDoS-атак. Работы планируется завершить к концу года.

В России создадут аналог платформ Steam и Epic Games

Компания VK в настоящее время занимается разработкой своего аналога платформ Steam и Epic Games для России и СНГ. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в российской IT-компании.

«VK ведет переговоры с рядом геймдев-студий о соглашениях на эксклюзивную представленность игр на игровой платформе VK Play в России и СНГ», — подчеркнул источник газеты.