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45 минут назад

В ДНР призвали провести референдум о присоединении республики к России

Lenta.ru

Общественная палата Донецкой народной республики (ОП ДНР) обратилась к главе ДНР Денису Пушилину с просьбой незамедлительно провести референдум о вхождении республики в состав России. Соответствующее обращение зачитал на заседании председатель ОП Алексей Кофман, передает ТАСС.

В ДНР призвали провести референдум о присоединении республики к России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы хотим, чтобы между нами и Украиной пролегала граница Российской Федерации. Мы хотим вновь стать частью одной большой Родины - России. Народ Донбасса это заслужил. В связи со всем вышесказанным прошу главу республики Дениса Владимировича Пушилина и Народный совет ДНР принять соответствующее историческое решение о незамедлительном проведении референдума», — заявил он.

Ранее с аналогичным обращением к главе Луганской народной республики (ЛНР) Леониду Пасечнику выступила ОП ЛНР.

В мире,Леонид Пасечник,Денис Пушилин,
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