В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.02EUR 60.05
Войти в почту
34 минуты назад

В Киргизии сообщили о стабильной обстановке на границе с Таджикистаном

ТАССиещё 8

Ночь на киргизско-таджикской границе прошла без инцидентов, обстановка относительно стабильная. Об этом в среду сообщила Погранслужба Государственного комитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии.

Стала известна ситуация на киргизско-таджикской границе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По состоянию на 09:00 (06:00 мск) обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Чон-Алайском районе Ошской области и в Баткенской области характеризуется как относительно стабильная, но с элементами напряженности", - говорится в сообщении. "Ночь с 20 на 21 сентября прошла спокойно, без происшествий", - уточнили в ведомстве.

Там отметили, что подразделения погранслужбы ГКНБ, дислоцированные на киргизско-таджикском участке госграницы, продолжают нести службу в усиленном режиме.

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась 14 сентября. По утверждению киргизской стороны, таджикские пограничники проникли на участок границы в районе местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии и "заняли боевые позиции". В ответ на требование покинуть территорию пограничники Таджикистана открыли огонь, после чего завязалась перестрелка. 17 сентября погранслужба Киргизии сообщила об обстреле Ошской области. Киргизские власти эвакуировали из приграничных сел около 140 тыс. граждан.

С 18 сентября киргизская погранслужба не сообщала о новых инцидентах, а 19 сентября главы Госкомитетов нацбезопасности двух стран подписали протокол об отводе войск от границы и установлении мира. С киргизской стороны в результате конфликта 59 человек погибли и около 200 получили ранения.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители