Стала известна ситуация на киргизско-таджикской границе

Ночь на киргизско-таджикской границе прошла без инцидентов, обстановка относительно стабильная. Об этом в среду сообщила Погранслужба Государственного комитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии.

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"По состоянию на 09:00 (06:00 мск) обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Чон-Алайском районе Ошской области и в Баткенской области характеризуется как относительно стабильная, но с элементами напряженности", - говорится в сообщении. "Ночь с 20 на 21 сентября прошла спокойно, без происшествий", - уточнили в ведомстве.

Там отметили, что подразделения погранслужбы ГКНБ, дислоцированные на киргизско-таджикском участке госграницы, продолжают нести службу в усиленном режиме.

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась 14 сентября. По утверждению киргизской стороны, таджикские пограничники проникли на участок границы в районе местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии и "заняли боевые позиции". В ответ на требование покинуть территорию пограничники Таджикистана открыли огонь, после чего завязалась перестрелка. 17 сентября погранслужба Киргизии сообщила об обстреле Ошской области. Киргизские власти эвакуировали из приграничных сел около 140 тыс. граждан.