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53 минуты назад

Жители Херсонской области захотели получить гарантии вхождения в Россию

Lenta.ruиещё 1

Жители Херсонской области обращаются к местным властям с просьбой о скорейшем проведении референдума, чтобы получить гарантии вхождения региона в состав России. Об этом заявил заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

Жители Херсонской области захотели получить гарантии вхождения в Россию
Фото: ТАССТАСС

«Жители Херсонской области обращаются и хотят как можно быстрейшего проведения референдума, потому что боятся, что Россия уйдет. Люди хотят уверенности в том, что их не оставят. Мы говорим про гарантии того, что мы станем субъектом Российской Федерации», — сказал Стремоусов.

Он также указал, что «референдум — это не конечная точка, люди хотят быть уверены в том, что их не оставят, не бросят, и они просят легализовать этот вопрос».

ОП ЛНР попросила Пасечника немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ

Ранее боец элитного российского подразделения с позывным Ветер, который участвует спецоперации на Украине, назвал отличие этого конфликта от других. По его словам, главное отличие — то, что против России воюет весь мир.

В мире,Кирилл Стремоусов,
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