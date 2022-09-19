Жители Херсонской области захотели получить гарантии вхождения в Россию

«Жители Херсонской области обращаются и хотят как можно быстрейшего проведения референдума, потому что боятся, что Россия уйдет. Люди хотят уверенности в том, что их не оставят. Мы говорим про гарантии того, что мы станем субъектом Российской Федерации», — сказал Стремоусов.