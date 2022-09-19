Названа прекратившая пускать россиян с шенгенами страна

Литва перестала пускать на свою территорию россиян в первый день действия запрета на въезд по шенгенским визам, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова местных пограничников. С понедельника Литва закрыла въезд для граждан России с действующими шенгенскими визами.

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Отмечается, что с полуночи Литва не пропустила на свою территорию 18 граждан России.

С 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша запретили въезд гражданам РФ с туристическими визами, в том числе выданными третьими государствами. Запрет действует на въезд гражданам России с действующей краткосрочной шенгенской визой, выданной с целью туризма, спорта и посещения культурных мероприятий вне зависимости от конечного пункта назначения или страны Шенгенского соглашения, в которой была выдана виза. С этого дня единственной страной Евросоюза с сухопутной границей с РФ стала Финляндия.