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6 минут назад

Итальянцы запустили музыкальный флешмоб в поддержку России

Елена Прошина

Итальянцы запустили в интернете флешмоб в поддержку России на фоне запрета песни «Катюша» в Латвии. Участники акции исполняют на камеру короткие отрывки композиции на русском языке или наигрывают мелодию на музыкальных инструментах. Об этом сообщает Telegram-канал Donbass italia.

В посте отмечается, что поводом к началу флешмоба послужили аресты граждан Латвии за исполнение ими песни «Катюша». Авторы канала призвали всех желающих принять участие в акции. Им предложили спеть либо всю песню, либо один куплет, но обязательно на русском языке.

В Donbass italia подчеркнули, что инициатором флешмоба стал один из граждан Италии. Таким образом он хотел показать, что итальянцы любят Россию и выступают против любой формы дискриминации.

«Важно, чтобы люди почувствовали близость итальянского народа к русскому», — отмечается в посте.

Ранее власти Латвии запретили исполнять в стране песню «Катюша». В Риге посчитали, что композиция «прославляет тоталитарный режим». За нарушение запрета гражданам Латвии грозит штраф.

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