Политолог Кот: Украина не сдастся, потому что США ей не дадут такого приказа

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Президент Украины Владимир Зеленский — это несамостоятельная фигура, выполняющая указания Запада, ему никогда не дадут приказ сдаться, убежден политолог Юрий Кот. В интервью «Народным новостям» эксперт назвал его «украинским камикадзе», который с самого начала был исполнителем замыслов США. Специалист считает, что Штаты будут воевать с Россией «зеленскими» до конца.

Американцы никогда не прикажут ему сдаться. Они будут воевать «зеленскими» до конца. Это украинский камикадзе. Он должен ярко сгореть, чтобы потом американцы могли снять какое-нибудь кассовое кино, — заявил эксперт.

Американская пьеса «Украина» предполагает крайне драматичный финал для исполнителя одной из главных ролей, утверждает Кот. Политолог уверен, что Зеленский — исполнитель заранее прописанной ему по некоему сценарию роли.

Президент Украины — просто актер, для которого написали сценарий, заставили выучить текст, обеспечили хорошим гонораром. Однако в этом сценарии персонажу Зеленского прописан фатальный финал. Пока ему об этом не сообщили, — считает Кот.