Смех Байдена и полицейский в обмороке: как проходят похороны Елизаветы II

Гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II покинул Вестминстерское аббатство, где в присутствии 2 тыс. гостей, включая 100 глав государств и правительств, состоялась панихида по монарху.

После исполнения гимна Великобритании "Боже, храни короля", а также траурной элегии старшим волынщиком одного из королевских полков гроб с телом Елизаветы II вынесли через западные двери церкви и поместили на орудийный лафет, приписанный к королевским ВМС с 1901 года.

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Шествие возглавил отряд Королевской конной полиции Канады, за которым следовали сотрудники Королевской полиции Ольстера и Национальной службы здравоохранения Соединенного Королевства, а также военнослужащие, представляющие десятки различных подразделений британских вооруженных сил. Королеве салютовали военные, выстроившиеся вдоль всего двухкилометрового маршрута похоронной процессии.

Карл III последовал за гробом пешком до арки Веллингтона на входе в Гайд-парк вместе с сестрой принцессой Анной и братьями - принцами Эдвардом и Эндрю, а также своими сыновьями - наследником престола принцем Уильямом и принцем Гарри, который в 2020 году отказался от статуса старшего члена королевской семьи.

Королева-консорт Камилла, супруги принцев и другие члены королевской семьи отправились за ними в автомобилях. У арки Веллингтона в 13:35 (15:35 мск) после почти двухкилометрового шествия гроб переместили на катафалк. Процессия выбилась из запланированного графика более чем на полчаса. После того как катафалк двинулся в сторону Виндзорского замка, был дан артиллерийский салют из 21 орудия, а также исполнен гимн Великобритании. Предстоящие 40 км пути до королевской резиденции катафалк будет ехать со специально невысокой скоростью в 20 км/ч, чтобы максимальное число людей могли проститься с Елизаветой II.

Улицы по маршруту катафалка в центре Лондона с самого утра заполнены людьми. Процессия покинет город по трассе A4 мимо аэропорта Хитроу и приедет в Виндзор примерно в 15:00 (17:00 мск). Карл III вместе с членами королевской семьи направится в замок на автомобиле.

Именно там состоится последнее прощание с монархом. Служба в часовне Святого Георгия начнется в 16:00 (18:00 мск) и будет проходить в присутствии членов королевской семьи и премьер-министров тех государств, главой которых по-прежнему остается британский монарх. После нее дубовый гроб с телом Елизаветы II опустят в королевскую усыпальницу под церковью.

О рекордах

По оценкам британского правительства, следить за церемонией похорон монарха в Лондоне собрались около 2 млн человек, порядка половины из которых прибыли в столицу из других частей королевства. Это намного больше, чем во время похорон королевы-матери и принцессы Дианы или свадеб принцев Уильяма и Гарри. В понедельник и предшествовавшие ему выходные в Лондон ежедневно отправлялись дополнительные 250 поездов, а снять в городе жилье на эти дни стало почти невозможно. Цены на номера в некоторых отелях, расположенных в центре города рядом с улицами, по которым будет следовать траурная процессия, выросли в шесть раз. Ожидаемая нагрузка на транспортную систему столицы сравнима с днями лондонской Олимпиады 2012 года.

Операция по обеспечению безопасности в городе стала самой масштабной в истории лондонской полиции. В ней задействовано 10 тыс. сотрудников правоохранительных органов со всей страны, включая сотни полицейских в гражданской одежде, взрывотехников с собаками, а также снайперов на крышах зданий рядом с Вестминстерским аббатством, где находились около 100 глав государств и правительств, включая президента США Джо Байдена и японского императора Нарухито.

За ходом похорон можно наблюдать не только на улицах Лондона, но и в британских кинотеатрах, многие из которых в понедельник отменят обычные киносеансы, но будут показывать церемонию прощания с королевой. Помимо полутора сотен кинозалов прямые трансляции можно посмотреть в кинотеатрах на открытом воздухе, которые специально по этому случаю появились по всей стране на центральных площадях и в популярных парках, включая лондонский Гайд-парк. Ожидается, что телевизионная трансляция прощания с Елизаветой II соберет рекордно большую аудиторию не только в Соединенном Королевстве, но и в мире. По оценкам экспертов, в общей сложности к ней подключится около 4 млрд человек - чуть больше половины населения земного шара.

Елизавета II умерла в замке Балморал в Шотландии 8 сентября в возрасте 96 лет, после чего ее тело было перевезено в Лондон с остановкой в Эдинбурге. Она правила дольше всех в британской истории - 70 лет и 7 месяцев. Новым монархом стал ее старший сын - 73-летний Чарльз, принявший имя Карл III. Дата коронации нового правителя пока не назначена. Ожидается, что эта церемония состоится лишь через несколько месяцев.

Сотрудник правоохранительных органов потерял сознание во время церемонии похорон королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает The Guardian.

Мужчину унесли на носилках служащие королевского военно-морского флота Великобритании.

Полицейский был не первым человеком, упавшим в обморок во время прощания с королевой. Ранее королевский стражник упал в обморок в Вестминстерском дворце во время дежурства у гроба Елизаветы II. Прямая трансляция из дворца прервалась на несколько минут, пока потерявшему сознание гвардейцу оказывали помощь.

19 сентября в Лондоне прошла поминальная служба по королеве Елизавете II. Заупокойная служба, на которой будут присутствовать 800 гостей, пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Королеву похоронят в Мемориальной часовне короле Георга VI на территории Виндзорского замка в 19:30 (21:30 по московскому времени).

Президента США Джо Байдена застали улыбающимся во время церемонии похорон королевы Великобритании Елизаветы II. Его диалог с одним из присутствующих должностных лиц, а также улыбка и смех попали на видео. Об этом сообщает агентство Reuters.

На видео запечатлено, как президент общается с одним из присутствующих в парадной военной форме на входе в Вестминстерское аббатство, в котором проходила поминальная служба. Рядом с ним также находилась его супруга Джилл Байден.

Единственный из мировых лидеров президент США Джо Байден поехал на похороны королевы Елизаветы II не на автобусе, а на лимузине. И встал в многокилометровые пробки. Об этом пишет «Лента.ру».

В отличие от других мировых лидеров, Байден вместе с супругой Джилл решил ехать в Виндзорский замок не на автобусах, предоставленных организаторами траурного мероприятия, а на бронированном лимузине.

Многие улицы Лондона сейчас перекрыты из-за церемонии похорон. Бронированный кортеж Байдена, несмотря на перекрытие дорог, проезжал по достаточно оживленной улице. Через некоторое время он все же сумел добраться до Вестминстерского аббатства, где уже началась траурная церемония.

Меган Маркл почтила память королевы, надев на ее похороны жемчужные серьги, которые ей подарила Елизавета II. Об этом сообщает DailyMail.

Меган Маркл и принц Гарри прибыли на похороны королевы Великобритании Елизаветы II в Вестминстерское аббатство. 41-летняя герцогиня Сассекская надела черное траурное платье-кейп, черные туфли-лодочки на шпильке и широкополую шляпу с черной лентой.

Из аксессуаров на Меган были серьги с бриллиантами и жемчугом, которые ей подарила королева Елизавета II вскоре после ее свадьбы с принцем Гарри в 2018 году.

"Королева пригласила меня присоединиться к ней за завтраком и подарила мне красивый жемчужный комплект – серьги и ожерелье", - рассказывала Меган Маркл в интервью Опре Уинфри в 2021 году.

Православную молитву "Со святыми упокой..." прочтут в понедельник на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Как отмечается в программе службы, распространенной Букингемским дворцом, ту же молитву прочли над гробом мужа Ее Величества герцога Эдинбургского Филипа, который умер в апреле прошлого года, не дожив двух месяцев до своего столетия.

Принц Филип, приходившийся племянником королю Греции Константину I (1868-1923), принадлежал к Греческой православной церкви вплоть до женитьбы в 1947 году на наследнице престола, ради которой ему пришлось перейти в англиканство. Известно, что музыкальную программу своих похорон составлял сам принц, выбирая в том числе любимые духовные произведения. Как отмечают британские газеты, включение православной молитвы в панихиду по Елизавете II, по всей вероятности, является данью памяти ее мужу, рядом с которым похоронят королеву.

В плане мероприятия молитва обозначена как "русский заупокойный кондак Киевского распева" в аранжировке сэра Уолтера Пэррата (1841-1924) - английского композитора и мастера органной музыки, который много лет занимал должность органиста в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Молитва будет исполняться в переводе на английский язык, автором которого является теолог, исследователь православия, русской истории и культуры Уильям Джон Биркбек (1859-1916). Она прозвучит второй, сразу после открывающей службу Песни восхождения - псалма "Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя..."

Служба в часовне Святого Георгия начнется в 16:00 (18:00 мск) и будет проходить в присутствии членов королевской семьи и премьер-министров тех государств, главой которых по-прежнему остается британский монарх. После нее дубовый гроб с телом Елизаветы II опустят в королевскую усыпальницу под церковью. До этого в Вестминстерском аббатстве состоится другая панихида, на которую приглашены более 2 тыс. человек, включая 100 глав государств и правительств со всего мира.

Президент Армении Ваагн Хачатурян в нарушении правил, озвученных на брифинге, сфотографировался рядом с гробом королевы Елизаветы II в Вестминстерском дворце. Об этом пишет The Sun.

Автор статьи Поль Симс пояснил, что президент почти в полный голос разговаривал в зале, где происходит прощание с королевой.

После короткой беседы, во время которой глава Армении предположительно давал указания о месте и ракурсе съемки, помощник сфотографировал его.

По словам журналиста, это стало первым нарушением запрета на фотосъемку за время, что гроб был выставлен в зале. Он подчеркнул, что для всех, кого пропускают к королеве, проводится брифинг, во время которого излагаются правила поведения.

Напомним, что ранее в зале уже произошли два неприятных случая. На ступеньки гроба упал потерявший сознание гвардеец. Кроме того, полиция задержала злоумышленника, который пытался сорвать штандарт с гроба Елизаветы II.

Кадров гигантской очереди, в которую выстроились жители Лондона, чтобы попрощаться с королевой, мы видели в СМИ предостаточно. О настроениях людей, стоявших по 20 часов к гробу Елизаветы II, мы узнали от инсайдера — журналистки британского издания Russian Roulette Magazine Кристины Москаленко, живущей в Лондоне и видевшей и слышавшей все лично. Кристина утверждает, что многие жители взялись шутить и даже язвить на тему этой самой очереди, в которой в пиковые моменты кто-то из них стоял целых 30 часов. Осторожно, английский юмор, местами черный.

«Когда эта очередь закончится, уже надо будет начинать новую — для короля Карла III»



«Неясно, что более странно: стоять в очереди, чтобы посмотреть на гроб, или смотреть на тех, кто стоит»



«Очередь стоит назвать по имени недавно открывшейся линии лондонского метро Elizabeth Line»



«Конец очереди теперь находится где-то в Свиндоне (у черта на куличиках за пределами Лондона)»

Также кто-то был возмущен тем, что люди в очереди делают селфи и выходят из нее в близлежащие пабы, чтобы промочить горло старой доброй пинтой или сходить в туалет. Мол, какое это горевание, когда пинта и селфи? Сплошной хайп и пиар, а не искренняя скорбь. Находятся и те, кто и вовсе считает людей в очереди стадом баранов и овец, которые повелись на зрелищность мероприятия, а на самом деле ничего не увидят. Есть и леденящие душу мнения и высказывания.

«Ну что интересного в гробе? Да и вообще в королеве? Ну, пожила бабка 96 лет в роскоши, и я бы так жил», — как оказалось, считает кто-то из подданных королевства.

Прямо сейчас в столице Великобритании прощаются с Елизаветой II. В Вестминстерском аббатстве, где проходит церемония, собрались лидеры и монархи большинства стран мира, а на улицах Лондона тысячи людей провожают любимую королеву в последний путь.

В июне во время платинового юбилея правления почившего монарха в парламенте и среди простых британцев было немало тех, кто критиковал королевскую семью за лишние траты. Теперь, по подсчетам экспертов, похороны Елизаветы II принесут государственному бюджету чуть ли не несколько миллионов фунтов.