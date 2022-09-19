Зеленский указал создать 15 военных администраций в Херсонской области

«Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Херсонской областной государственной администрации осуществить в соответствии с законом Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военных администраций, указанных в статье 1 этого указа. Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования», – говорится в тексте указа.