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45 минут назад

Зеленский указал создать 15 военных администраций в Херсонской области

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский издал в понедельник указ о создании военных администраций в Херсонской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

Зеленский указал создать 15 военных администраций в Херсонской области
Фото: ReutersReuters

«Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Херсонской областной государственной администрации осуществить в соответствии с законом Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военных администраций, указанных в статье 1 этого указа. Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования», – говорится в тексте указа.

Согласно распоряжению Зеленского, военные администрации планируют создать в 15 населённых пунктах Херсонской области. По словам президента Украины, в ближайшее время должны быть созданы Аскании-новая сельская, Борозенская сельская, Великокопанивская сельская, Великолепетиская поселковая, Верхнерогачицкая поселковая, Горностаевская поселковая, Зеленопидская поселковая, Калиновская поселковая, Мыловская сельская, Мирненская поселковая, Новониколаевская сельская, Новотроицкая поселковая, Станиславская сельская, Юбилейная сельская и Херсонская городская военные администрации.

Ранее Владимир Зеленский пообещал вернуть Крым и Донбасс Украине.

В мире,Владимир Зеленский,Генштаб,
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