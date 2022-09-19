Зеленский указал создать 15 военных администраций в Херсонской области

Президент Украины Владимир Зеленский издал в понедельник указ о создании военных администраций в Херсонской области. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Херсонской областной государственной администрации осуществить в соответствии с законом Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военных администраций, указанных в статье 1 этого указа. Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования», – говорится в тексте указа.
Согласно распоряжению Зеленского, военные администрации планируют создать в 15 населённых пунктах Херсонской области. По словам президента Украины, в ближайшее время должны быть созданы Аскании-новая сельская, Борозенская сельская, Великокопанивская сельская, Великолепетиская поселковая, Верхнерогачицкая поселковая, Горностаевская поселковая, Зеленопидская поселковая, Калиновская поселковая, Мыловская сельская, Мирненская поселковая, Новониколаевская сельская, Новотроицкая поселковая, Станиславская сельская, Юбилейная сельская и Херсонская городская военные администрации.
Ранее Владимир Зеленский пообещал вернуть Крым и Донбасс Украине.