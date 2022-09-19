В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 60.17EUR 60.04
Войти в почту
32 минуты назад

ВСУ обстреляли больницу в Сватове

Lenta.ru

В результате ночного обстрела украинскими силами города Сватова в Луганской народной республике (ЛНР) снаряд попал в больницу, в результате чего погиб один человек, сообщается в Telegram-канале WarGonzo.

ВСУ обстреляли больницу в Сватове
Фото: ТАССТАСС

Удар пришелся по одному из корпусов Центральной городской больницы. Погибшим оказался охранник здания. Канал также публикует видео частично разрушенного двухэтажного здания.

Отмечается, что обстрел произошел после полуночи 19 сентября. По словам военнослужащего ЛНР, по больнице могли ударить из американской гаубицы М777.

Об обстреле стало известно утром 19 сентября. По данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, Вооруженные силы Украины произвели обстрел города Сватова из реактивной системы залпового огня HIMARS. Отмечается, что две ракеты были выпущены в 00:15.

Позднее сообщалось, что в результате обстрела ранения получил российский журналист Федерального агентства новостей.

В мире,Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители