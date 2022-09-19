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3 минуты назад

Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Нью-Йорке

Елена Прошина

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов встретятся в Нью-Йорке 19 сентября.

Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Нью-Йорке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инициатором переговоров выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского внешнеполитического ведомства.

«По инициативе американской стороны сегодня в Нью-Йорке состоится трехсторонняя встреча Мирзоян — Блинкен — Байрамов», — говорится в тексте.

Напомним, что конфликт на армяно-азербайджанской границе вспыхнул в ночь с 12 на 13 сентября. Страны обвинили в произошедшем друг друга. Позже обе страны отчитались о потерях среди военных. К утру стороны договорились о прекращении огня. Однако выяснение обстоятельств конфликта продолжается до сих пор. Дело, в частности, рассматривает ОДКБ.

В мире,Джейхун Байрамов,Энтони Блинкен,
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