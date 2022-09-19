Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Нью-Йорке

Напомним, что конфликт на армяно-азербайджанской границе вспыхнул в ночь с 12 на 13 сентября. Страны обвинили в произошедшем друг друга. Позже обе страны отчитались о потерях среди военных. К утру стороны договорились о прекращении огня. Однако выяснение обстоятельств конфликта продолжается до сих пор. Дело, в частности, рассматривает ОДКБ.