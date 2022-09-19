Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Нью-Йорке

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов встретятся в Нью-Йорке 19 сентября.
Инициатором переговоров выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского внешнеполитического ведомства.
«По инициативе американской стороны сегодня в Нью-Йорке состоится трехсторонняя встреча Мирзоян — Блинкен — Байрамов», — говорится в тексте.
Напомним, что конфликт на армяно-азербайджанской границе вспыхнул в ночь с 12 на 13 сентября. Страны обвинили в произошедшем друг друга. Позже обе страны отчитались о потерях среди военных. К утру стороны договорились о прекращении огня. Однако выяснение обстоятельств конфликта продолжается до сих пор. Дело, в частности, рассматривает ОДКБ.