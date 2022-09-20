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38 минут назад

В ДНР исключили публичные казни иностранных наемников

Lenta.ruиещё 3

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин исключил публичные казни иностранных наемников, воюющих на стороне Киева. Его цитирует ТАСС.

В ДНР исключили публичные казни иностранных наемников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Совершенно верно, так говорит законодательство Донецкой Народной Республики — приведение в исполнение и отсутствие какой-либо информации на запросы родственников, это все предусмотрено законодательством Донецкой Народной Республики, касающимся высшей меры наказания», — заявил Пушилин, комментируя слова ведущего «Соловьев Live» о том, что в ДНР не будет публичных казней.

В мире,Денис Пушилин,
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