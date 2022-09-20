В ДНР исключили публичные казни иностранных наемников

«Совершенно верно, так говорит законодательство Донецкой Народной Республики — приведение в исполнение и отсутствие какой-либо информации на запросы родственников, это все предусмотрено законодательством Донецкой Народной Республики, касающимся высшей меры наказания», — заявил Пушилин, комментируя слова ведущего «Соловьев Live» о том, что в ДНР не будет публичных казней.