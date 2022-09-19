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1 час назад

ОП ЛНР обратилась к Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о вхождении в РФ

ТАСС

Вхождение в состав РФ обезопасит территорию ЛНР и откроет новые возможности для ее восстановления, говорится в обращении

ОП ЛНР попросила Пасечника немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Общественная палата Луганской Народной Республики (ЛНР) обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о вхождении республики в состав Российской Федерации, говорится в заявлении, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Общественная палата Луганской Народной Республики выступает с инициативой немедленного проведения референдума о признании Луганской Народной Республики субъектом Российской Федерации", - говорится в тексте заявления.

Вхождение в состав РФ обезопасит территорию ЛНР и откроет новые возможности для ее восстановления - обращение ОП ЛНР к Пасечнику.

В мире,Леонид Пасечник,
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