ОП ЛНР попросила Пасечника немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ

Вхождение в состав РФ обезопасит территорию ЛНР и откроет новые возможности для ее восстановления, говорится в обращении

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Общественная палата Луганской Народной Республики (ЛНР) обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о вхождении республики в состав Российской Федерации, говорится в заявлении, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Общественная палата Луганской Народной Республики выступает с инициативой немедленного проведения референдума о признании Луганской Народной Республики субъектом Российской Федерации", - говорится в тексте заявления.