Мэр Донецка назвал удар ВСУ по городу военным преступлением

Удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Куйбышевскому району Донецка был нанесен преднамеренно и является военным преступлением. Об этом в понедельник заявил мэр города Алексей Кулемзин в эфире Первого канала.
"Сознательно и преднамеренно со стороны украинских карателей произведен обстрел по мирным жителям - для того, чтобы унести как можно больше человеческих жизней. Это преступление <...>. Мы все хотим, чтобы они ответили", - сказал он.
Кулемзин отметил, что центр Куйбышевского района, по которому был нанесен удар, является оживленным местом, где расположена различная гражданская инфраструктура.
Как уточняет Донецкое агентство новостей (ДАН), два украинских снаряда попали в остановку и магазин в районе площади Бакинских комиссаров. ДАН сообщает также со ссылкой на источник в районной администрации, что снаряды взорвались и в районе улицы Васнецова. По предварительным данным, погибли 13 человек, среди них двое детей, восемь человек получили ранения различной степени тяжести.