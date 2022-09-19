Мэр Донецка назвал удар ВСУ по городу военным преступлением

Удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Куйбышевскому району Донецка был нанесен преднамеренно и является военным преступлением. Об этом в понедельник заявил мэр города Алексей Кулемзин в эфире Первого канала.

"Сознательно и преднамеренно со стороны украинских карателей произведен обстрел по мирным жителям - для того, чтобы унести как можно больше человеческих жизней. Это преступление <...>. Мы все хотим, чтобы они ответили", - сказал он.

Как уточняет Донецкое агентство новостей (ДАН), два украинских снаряда попали в остановку и магазин в районе площади Бакинских комиссаров. ДАН сообщает также со ссылкой на источник в районной администрации, что снаряды взорвались и в районе улицы Васнецова. По предварительным данным, погибли 13 человек, среди них двое детей, восемь человек получили ранения различной степени тяжести.