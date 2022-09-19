Гутерриш: мир находится в большой опасности

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир сегодня находится в большой опасности. Главными угрозами, по его словам, являются растущее число конфликтов, последствия COVID-19 и глобальные климатические изменения, передают «Известия».

«Мы встречаемся в момент большой опасности для мира. Ее составляют конфликты и климатические катастрофы, недоверие и расколы, бедность, неравенство и дискриминация», — сказал Гутерриш.

Также он отнес к угрозам растущие цены на продовольствие и электроэнергию, безработицу, массовую миграцию и последствия COVID-19. Гутерриш подчеркнул, что назревший сегодня в мире кризис является самым крупным за последнее время. По его мнению, он мешает человечеству развиваться.