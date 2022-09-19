В Киргизии заявили о воевавших за Таджикистан террористах

«Убитые есть среди военнослужащих, пограничников, сотрудников МЧС, которые оказывали помощь людям. Некоторые были убиты путем истязаний, их резали, уши отрезали, глумились над трупами. Раньше такого не было. Это тоже говорит о том, что там были экстремисты», — сказал Иманкулов.