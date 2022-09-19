В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
1 час назад

В Киргизии заявили о воевавших за Таджикистан террористах

Lenta.ru

В ходе вооруженного конфликта на границе Киргизии и Таджикистана на стороне Душанбе воевали представители международных экстремистских и террористических организаций, заявил секретарь Совбеза Киргизии Марат Иманкулов, передает РИА Новости. Он отметил, что косвенно на участие боевиков в столкновениях может указывать жестокость таджикской стороны.

В Киргизии заявили о воевавших за Таджикистан террористах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Убитые есть среди военнослужащих, пограничников, сотрудников МЧС, которые оказывали помощь людям. Некоторые были убиты путем истязаний, их резали, уши отрезали, глумились над трупами. Раньше такого не было. Это тоже говорит о том, что там были экстремисты», — сказал Иманкулов.

14 сентября стало известно о вооруженном столкновении на киргизско-таджикской границе. В Бишкеке сообщали, что Душанбе применял в том числе реактивные системы залпового огня.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители