Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с «Рамблером» прокомментировал конфронтацию Пекина и Вашингтона по вопросу Тайваня, а также оценил заявление американского президента Джо Байдена о готовности вооруженных сил США защищать Тайвань в случае конфликта с Китаем.





Вообще-то ситуация обострилась с 1971 года, когда встал вопрос о том, что в



Но на сегодняшний день Соединенным Штатам невыгодно просто так «отпускать» Китай без своего военно-политического давления, потому что в Вашингтоне прекрасно понимают, что весьма динамичное развитие, прежде всего, экономики КНР заставляет «подвинуться» Вашингтон с позиции гегемона и отойти на второй план. Это не устраивает США.



46-й президент США Джо Байден заявляет о том, что Пекин должен понимать: если они будут слишком близко летать, то это будет игра с огнем. То есть он намекает, что они попытаются блокировать военным образом остров Тайвань. Естественно, тогда они предпримут все меры, чтобы защитить Тайвань. Но при этом надо понимать, что был закон от 1954 года, подписанный представителями Вашингтона и Тайваня, о взаимной обороне. Но в 1979 он утратил свою силу. Вместе с тем был и американский закон об отношениях с Тайванем. Так вот там прописана оборонительная помощь. Это не означает, что военнослужащие США будут с оружием в руках «защищать» остров Тайвань от вооруженных сил КНР.



Оборонительная помощь уже сейчас поступает в виде вооружений, боевой техники, боеприпасов, выделения финансовых средств, направленных на увеличение обороноспособности острова Тайвань. То есть заявление Байдена было грозным, но на самом деле оно в себе скрывает некий смысл, который уже стали объяснять чиновники из Белого дома: не надо буквально понимать, что военнослужащие США с оружием в руках будут выступать против Пекина.



В такой непростой ситуации и Пекин отреагировал довольно жестко, дав понять, что это внутренняя проблема страны, которую он будет решать. Была просьба никого не вмешиваться, в том числе и США.



На сегодняшний день весь мир погружается в проблему вокруг Тайваня, которую инициируют, прежде всего, Соединенные Штаты Америки. Вашингтон создает трудности Пекину и конкретно председателю КНР Си Цзиньпину , обвиняя его в том, что он якобы является представителем авторитарного государства, и заявляя, что он должен уважать демократические принципы.Вообще-то ситуация обострилась с 1971 года, когда встал вопрос о том, что в Организации Объединённых Наций исключают Республику Китай - это Тайвань - и оставляют Китайскую Народную Республику со столицей в Пекине. Хотя в принципе это единая страна. И есть понимание того, что и Тайвань входит в состав КНР.Но на сегодняшний день Соединенным Штатам невыгодно просто так «отпускать» Китай без своего военно-политического давления, потому что в Вашингтоне прекрасно понимают, что весьма динамичное развитие, прежде всего, экономики КНР заставляет «подвинуться» Вашингтон с позиции гегемона и отойти на второй план. Это не устраивает США.46-й президент США Джо Байден заявляет о том, что Пекин должен понимать: если они будут слишком близко летать, то это будет игра с огнем. То есть он намекает, что они попытаются блокировать военным образом остров Тайвань. Естественно, тогда они предпримут все меры, чтобы защитить Тайвань. Но при этом надо понимать, что был закон от 1954 года, подписанный представителями Вашингтона и Тайваня, о взаимной обороне. Но в 1979 он утратил свою силу. Вместе с тем был и американский закон об отношениях с Тайванем. Так вот там прописана оборонительная помощь. Это не означает, что военнослужащие США будут с оружием в руках «защищать» остров Тайвань от вооруженных сил КНР.Оборонительная помощь уже сейчас поступает в виде вооружений, боевой техники, боеприпасов, выделения финансовых средств, направленных на увеличение обороноспособности острова Тайвань. То есть заявление Байдена было грозным, но на самом деле оно в себе скрывает некий смысл, который уже стали объяснять чиновники из Белого дома: не надо буквально понимать, что военнослужащие США с оружием в руках будут выступать против Пекина.В такой непростой ситуации и Пекин отреагировал довольно жестко, дав понять, что это внутренняя проблема страны, которую он будет решать. Была просьба никого не вмешиваться, в том числе и США. Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) якобы уже получило информацию о том, что Си Цзиньпинь дал указание до 2027 года полностью обеспечить военный контроль Тайваня. Это не означает, что события будут динамично разворачиваться вплоть до «горячего» конфликта. Но это наверняка будет конфликт с возрастанием напряженности, постепенный. Особенно до федеральных выборов на Тайване. И позиция новых представителей федеральной власти Тайваня по отношению к Китаю будет очень важна. Может быть, все будет решено в формате политико-дипломатических соглашений. Тогда «мечта» США - заставить Китай воевать против Тайваня и тем самым измотать его на своей части страны - наверное, может стать призрачной. Андрей Кошкин Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, военный политолог

Ранее Джо Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что Соединенные Штаты намерены защищать Тайвань, «если действительно произойдет беспрецедентное нападение» со стороны Китая. При этом американский лидер подчеркнул, что, несмотря на сотрудничество, Вашингтон не поощряет Тайвань к обретению независимости от КНР.