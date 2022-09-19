Обзор иноСМИ: генерал о контрнаступлении Украины и формирование нового миропорядка

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Приостановка работы шведской АЭС угрожает энергорынку Северной Европы

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Временная приостановка работы шведской АЭС, которая начнет вырабатывать электроэнергию на два месяца позже, чем ранее планировалось, может привести к катастрофе на энергорынке Северной Европы. Об этом пишет финское издание Helsingin Sanomat.

Перенос запуска четвертого реактора на АЭС Рингхальс может спровоцировать зимой рост цен в странах Северной Европы, например, в Финляндии, так как в пиковые нагрузки электроэнергии будет не хватать, а выпавшие объемы заменить нечем. Если зима будет холодной, это приведет к катастрофическим последствиям, констатировал аналитик рынка электроэнергии норвежской компании Volue Тор Рейер Лиллехольт (Tor Reier Lilleholt).

«Формируется ли новый миропорядок?»

Российская спецоперация на Украине обнажила слабость и бессилие западного миропорядка как на геополитическом, так и на геоэкономическом уровне, а также вызвала настоящий шок. При этом желание ЕС установить предельно допустимую цену на российские нефть и газ можно рассматривать как крах принципов свободной торговли, отмечает арабское издание Asharq Al-Awsat.

По мнению арабских журналистов, действия Запада, который в угоду своим интересам нарушает правила сформированной им же экономической системы, ведут к ее разрушению. При этом западные элиты отказываются замечать и признавать происходящие в мире изменения, в том числе и то, что Россию не удастся изолировать.

«Контрнаступление не изменило положение украинских военных "на земле"»

Украинское контрнаступление активно используется в пропагандистках целях, однако украинским военнослужащим оно не принесет особых выгод, так как их диспозиция нисколько не улучшилась. Об этом в интервью L'Antidiplomatico заявил итальянский военный эксперт, генерал Фабио Мини.

Он обратил внимание на то, что россияне не бежали, а провели перегруппировку сил, сохранив дисциплину и порядок. «Но «на земле» ситуация сильно не изменилась. Украинцам не будет легче, все как раз наоборот. Теперь им не удастся прятаться в блиндажах, а придется выдерживать артиллерийский огонь на открытом пространстве», - отметил военный, заметив, что вскоре это поймут и украинские солдаты, которые окажутся под ударом.

Полиция охраняет футболиста Поля Погбу

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба, заявивший ранее о шантаже и вымогательствах, взят в Италии под охрану полиции. Об этом пишет Le Parisien.

Полицейской защитой также пользуется мать спортсмена, она действует и во Франции. При этом брату Поля Погбу Матиасу, подозреваемому в вымогательстве у футболиста, было предъявлено обвинение, он заключен под стражу.

Ученые выявили влияние горячего чая на давление

Черный и зеленый чай, при в целом позитивном влиянии на человека, способны резко увеличивать артериальное давление, если употреблять их горячими. Такие выводы содержатся в исследовании, результаты которого были опубликованы в Journal of Hypertension, пишет британская газета Daily Express.