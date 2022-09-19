Байден застрял в пробке по пути на похороны Елизаветы II

Единственный из мировых лидеров президент США Джо Байден поехал на похороны королевы Елизаветы II не на автобусе, а на лимузине. И встал в многокилометровые пробки. Об этом пишет «Лента.ру».
В отличие от других мировых лидеров, Байден вместе с супругой Джилл решил ехать в Виндзорский замок не на автобусах, предоставленных организаторами траурного мероприятия, а на бронированном лимузине.
Многие улицы Лондона сейчас перекрыты из-за церемонии похорон. Бронированный кортеж Байдена, несмотря на перекрытие дорог, проезжал по достаточно оживленной улице. Через некоторое время он все же сумел добраться до Вестминстерского аббатства, где уже началась траурная церемония.
Проводить королеву в последний путь также прибыли премьер-министр Лиз Трасс, а также ее предшественник Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Хорватии Зоран Миланович, зампредседателя КНР Ван Цишань и другие.
Напомним, 19 сентября в Лондоне проходят похороны Елизаветы II. На улицы города вышли почти миллион человек, чтобы проводить королеву в последний путь. Церемония похорон началась в 11:00 (13:00 по мск), она проходит в Вестминстерском аббатстве.