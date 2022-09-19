Байден застрял в пробке по пути на похороны Елизаветы II

Единственный из мировых лидеров президент США Джо Байден поехал на похороны королевы Елизаветы II не на автобусе, а на лимузине. И встал в многокилометровые пробки. Об этом пишет «Лента.ру».

В отличие от других мировых лидеров, Байден вместе с супругой Джилл решил ехать в Виндзорский замок не на автобусах, предоставленных организаторами траурного мероприятия, а на бронированном лимузине.

Многие улицы Лондона сейчас перекрыты из-за церемонии похорон. Бронированный кортеж Байдена, несмотря на перекрытие дорог, проезжал по достаточно оживленной улице. Через некоторое время он все же сумел добраться до Вестминстерского аббатства, где уже началась траурная церемония.