Президент Польши потребовал от России репараций для Украины

«Она должна Украине военные репарации, которые ей придётся выплатить. Нет справедливости без компенсации. Это верно для сегодняшнего дня, но также верно и для незаконченных дел прошлого. Я говорю это как президент страны, которая пострадала во время Второй мировой войны», — сказал Дуда на Генассамблее ООН.