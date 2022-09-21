В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 60.02EUR 60.05
Войти в почту
1 час назад

Президент Польши потребовал от России репараций для Украины

Говорит Москваиещё 6

Варшава не оставит усилий по привлечению Москвы к ответственности за нарушение международного права, заявил Анджей Дуда.

«Она должна Украине военные репарации, которые ей придётся выплатить. Нет справедливости без компенсации. Это верно для сегодняшнего дня, но также верно и для незаконченных дел прошлого. Я говорю это как президент страны, которая пострадала во время Второй мировой войны», — сказал Дуда на Генассамблее ООН.

Ранее президент Польши предложил потребовать от России репараций за участие во Второй мировой войне. После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал правоохранительные органы проверить слова польского лидера и рассмотреть вопрос о привлечении его к уголовной ответственности.

В мире,Видео,Вячеслав Володин,Анджей Дуда,Генассамблея ООН,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители