Президент Польши потребовал от России репараций для Украины

Варшава не оставит усилий по привлечению Москвы к ответственности за нарушение международного права, заявил Анджей Дуда.
«Она должна Украине военные репарации, которые ей придётся выплатить. Нет справедливости без компенсации. Это верно для сегодняшнего дня, но также верно и для незаконченных дел прошлого. Я говорю это как президент страны, которая пострадала во время Второй мировой войны», — сказал Дуда на Генассамблее ООН.
Ранее президент Польши предложил потребовать от России репараций за участие во Второй мировой войне. После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал правоохранительные органы проверить слова польского лидера и рассмотреть вопрос о привлечении его к уголовной ответственности.