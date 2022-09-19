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17 минут назад

В Польше потребовали объяснение от Германии после слов канцлера Шольца о ревизии границ

Газета.Ruиещё 5

Польша требует от Германии разъяснений в связи с заявлением канцлера страны Олафа Шольца о возможном пересмотре польско-немецких границ. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в эфире Польского телевидения.

Польша отреагировала на слова Шольца о пересмотре границ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша должна потребовать от России репараций за Вторую мировую войну. По его словам, власти Польши требуют репараций от Германии, поскольку Третий рейх напал на польское государство в 1939 году. Он добавил, что СССР также атаковал Польшу, поэтому «нет причин отказываться» и от этой идеи.

В ответ на это канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил пересмотром границ с Польшей.

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«Чтобы вернуть после этих слов доверие, с немецкой стороны, со стороны непосредственно канцлера должны прозвучать слова, которые глубоко бы все объяснили», — сказал Солох.

В противном случае, по его словам, Варшава имеет право интерпретировать это как сигнал если не угрозы, то демонстрации. Солох отметил, то, что немецкая сторона не стала объяснять свою позицию, может провоцировать самые плохие ассоциации.

В мире,Павел Солох,Олаф Шольц,Анджей Дуда,
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