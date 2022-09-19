Польша отреагировала на слова Шольца о пересмотре границ

Польша требует от Германии разъяснений в связи с заявлением канцлера страны Олафа Шольца о возможном пересмотре польско-немецких границ. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в эфире Польского телевидения.

Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша должна потребовать от России репараций за Вторую мировую войну. По его словам, власти Польши требуют репараций от Германии, поскольку Третий рейх напал на польское государство в 1939 году. Он добавил, что СССР также атаковал Польшу, поэтому «нет причин отказываться» и от этой идеи.

В ответ на это канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил пересмотром границ с Польшей.

«Чтобы вернуть после этих слов доверие, с немецкой стороны, со стороны непосредственно канцлера должны прозвучать слова, которые глубоко бы все объяснили», — сказал Солох.