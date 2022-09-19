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57 минут назад

Киевские власти  начали проверять жителей Николаева на связи с РФ

Елена Прошина

Киевские власти проверяют у жителей Николаева телефоны на предмет связей с Россией. Для этого людей останавливают прямо на улице. Об этом пишет РИА Новости.

Киевские власти начали проверять жителей Николаева на связи с РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На улице Космонавтов стали останавливать. Раньше такого не было. Проверяют сейчас абсолютно всю технику: телефоны, компьютеры, вынюхивают наличие какой-либо информации и связей с Россией — родственники, не родственники», — сказал активист местного подполья.

Он призвал граждан быть осторожными и придерживаться правил безопасности, чтобы не дать повода для задержания. По его словам, фильтрационные мероприятия «без поимок не обойдутся».

Ранее Государственное бюро расследований Украины объявило о начале фильтрационных мероприятиях на подконтрольных территориях. Чиновники грозят расправляться с теми, кто получал российские паспорта, гуманитарную помощь, помогал военным в санитарных частях и работал волонтерами, и всеми, кто как-либо поддерживал Россию.

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