Киевские власти  начали проверять жителей Николаева на связи с РФ

Киевские власти проверяют у жителей Николаева телефоны на предмет связей с Россией. Для этого людей останавливают прямо на улице. Об этом пишет РИА Новости.

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«На улице Космонавтов стали останавливать. Раньше такого не было. Проверяют сейчас абсолютно всю технику: телефоны, компьютеры, вынюхивают наличие какой-либо информации и связей с Россией — родственники, не родственники», — сказал активист местного подполья.

Он призвал граждан быть осторожными и придерживаться правил безопасности, чтобы не дать повода для задержания. По его словам, фильтрационные мероприятия «без поимок не обойдутся».