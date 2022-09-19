Китай выразил решительный протест США после слов Байдена

Правительство Китая выразило Вашингтону протест и сделало «строгое представление» в связи с заявлением президента США Джо Байдена о намерении встать на защиту Тайваня. Об этом заявила сегодня официальный представитель МИД КНР Мао Нин, пишет ТАСС.

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Ранее американский лидер Джо Байден в интервью телекомпании CBS заявил, что вооруженные силы США будут защищать Тайвань, «если действительно произойдет беспрецедентное нападение» со стороны Китая.

По словам официального представителя МИД КНР Мао Нин, это высказывание «грубо нарушает принцип одного Китая и положения трех китайско-американских совестных коммюнике».

«Оно также направляет ошибочный сигнал выступающим за независимость Тайваня силам. Китай выражает в связи с этим глубокое неудовлетворение и решительный протест, а также сделал строгое представление американской стороне», - заметила она.