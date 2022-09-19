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1 час назад

Китай ответил на заявление Байдена о Тайване

Алиса Селезнёва

Правительство Китая выразило Вашингтону протест и сделало «строгое представление» в связи с заявлением президента США Джо Байдена о намерении встать на защиту Тайваня. Об этом заявила сегодня официальный представитель МИД КНР Мао Нин, пишет ТАСС.

Китай выразил решительный протест США после слов Байдена
Фото: ReutersReuters

Ранее американский лидер Джо Байден в интервью телекомпании CBS заявил, что вооруженные силы США будут защищать Тайвань, «если действительно произойдет беспрецедентное нападение» со стороны Китая.

По словам официального представителя МИД КНР Мао Нин, это высказывание «грубо нарушает принцип одного Китая и положения трех китайско-американских совестных коммюнике».

Эксперт назвал цель визита Пелоси на Тайвань

«Оно также направляет ошибочный сигнал выступающим за независимость Тайваня силам. Китай выражает в связи с этим глубокое неудовлетворение и решительный протест, а также сделал строгое представление американской стороне», - заметила она.

Напомним, что ситуация вокруг Тайваня осложнилась после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров. Китай неоднократно предупреждал о жестких ответных мерах, а после начал масштабные учения в шести зонах акватории вокруг Тайваня. Также Пекин ввел санкции против глав американских компаний за поставки оружия Тайбэю.

В мире,Джозеф Байден,Конгресс США,
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