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1 час назад

Смоделированы четыре варианта будущего НАТО

Елена Прошина

Профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт в своей статье для журнала Foreign Policy рассмотрел четыре варианта развития НАТО. Об этом пишет агентство ФАН.

Смоделированы четыре варианта будущего НАТО
Фото: ReutersReuters

В первом варианте альянс останется прежним: США сохранят функции арбитра и будут играть роль «миротворца Европы», гарантируя ей безопасность. Однако Вашингтон не сможет уделять достаточно внимания Азии, при этом Европа останется зависимой от «третьей стороны».

Вторая модель называется «Мировая демократия». По мнению автора, она с одной стороны проста, с другой – ее сложность заключается в налаживании партнерских отношений между странами Европы и Азии.

Третий вариант подразумевает выход НАТО на «глобальную арену» и противостояние с Китаем. При этом Европа должна будет поддерживать усилия США по сдерживанию КНР. Однако у НАТО нет необходимых сил, чтобы переломить ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе, а попытки расширить эти вопросы приведут к росту трансатлантических противоречий.

Эксперт назвал цель развернутой в Турции кампании по выходу страны из НАТО

Согласно четвертой модели, США станут формальным членом НАТО и союзником Европы. Однако ЕС придется самой отвечать за свою безопасность. Такой вариант Уолт назвал наиболее предпочтительным, однако, по его мнению, Байден не пойдет на это.

«Эта модель не может быть реализована в одночасье и должна обсуждаться в духе сотрудничества, когда Соединенные Штаты помогают своим европейским партнерам разрабатывать и создавать необходимые им военные возможности», — отметил профессор.

Ранее бывший президент США Билл Клинтон заявил, что в свое время предлагал России не только особое партнерство с НАТО, но и перспективу членства в альянсе. Он также отметил, что расширение блока на восток было правильным решением.

В мире,Билл Клинтон,Гарвардский университет,НАТО,ЕС,
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