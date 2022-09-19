В ООН оценили визовые ограничения против россиян

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что считает визовые ограничения против россиян «не очень хорошей идеей». Как сообщает РИА Новости, он выразил надежду, что их снимут после окончания спецоперации на Украине.

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Отвечая на вопрос журналистов, считает ли генсек такие шаги нарушением прав человека, Гутерриш напомнил, что отношения между ЕС и РФ ухудшились по многим аспектам с начала спецоперации на Украине.

Он также напомнил, что после событий 24 февраля некоторые россияне пытались уехать из страны.

«Так что это, вероятно, не очень хорошая идея — не давать им приехать», — добавил он.