Карл III лишит принцев Гарри и Эндрю статуса своих заместителей

Король Карл III планирует лишить принца Гарри и принца Эндрю статуса своих официальных заместителей. Об этом сообщает PageSix.

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По данным издания, новый король Великобритании планирует внести изменения в закон о том, кто может заменить его в случае его отсутствия в стране или недееспособности.

«В результате герцог Йоркский и герцог Сассекский будут освобождены от обязанностей официальных заместителей государя в случае его болезни, так как они не являются действующими членами королевской семьи», — говорится в сообщении.

Предполагается, что Карл III намерен добиться изменения закона, «как только сможет», и, возможно, назначит на эти должности свою сестру, принцессу Анну, и младшего брата, принца Эдварда.

Согласно закону о регентстве 1937 года, в качестве государственных советников по официальным делам могут быть призваны супруг монарха и четверо его взрослых наследников. Пока была жива королева Елизавета II, эти роли исполняли Чарльз, принц Уильям, принц Гарри и принц Эндрю.