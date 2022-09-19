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43 минуты назад

Запрет Прибалтики и Польши на въезд россиян с шенгеном вступил в силу

Елена Прошина

Начиная с 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша перестанет пускать на свою территорию россиян с шенгенскими визами, в том числе выданными в других странах ЕС. Об этом пишет РИА Новости.

Запрет Прибалтики и Польши на въезд россиян с шенгеном вступил в силу
Фото: ReutersReuters

Кроме того, эти страны, а также Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не буду принимать у граждан России документы на оформление туристических виз.

Однако у россиян все еще сохраняется возможность попасть в Европу. Такие страны, как Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия и Кипр продолжают оформлять россиянам турвизы, но с ограничениями: стоимость подорожала, увеличились сроки рассмотрения, нужно больше документов.

Ранее Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. Теперь страны, входящие в Евросоюз, смогут отказывать в визе россиянам, которые, по их мнению, могут угрожать их безопасности.

Кроме того, стало известно, что при пересечении границы Латвии от россиян требуют подписать заявление с осуждением спецоперации на Украине. При отказе гражданину РФ могут не только отказать во въезде, но и внести в черный список.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,
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