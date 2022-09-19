«Геополитическая ошибка»: Ле Пен выступила с заявлением по России

Присоединение к «имперской» политике ЕС и его «неуместным и необдуманным» антироссийским санкциям грозит Франции «трудностями беспрецедентного масштаба», считает лидер французской оппозиционной партии Марин Ле Пен. Президент республики Эммануэль Макрон в свою очередь убежден, что придерживается верной позиции. Тем временем на улицы Парижа выходят демонстранты.

Руководство Франции крупно просчиталось и спровоцировало энергетический кризис в стране, присоединившись к санкционной политике против России. Такое мнение выразила лидер фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

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«[Правительство] совершило геополитическую ошибку, введя вместе в Евросоюзом, который находится в состоянии истерии из-за Украины, неуместные и необдуманные санкции», – приводит ее слова BFM TV. Ле Пен предрекла Франции «трудности беспрецедентного масштаба» в энергетике из-за отказа от атомной энергетики

Оппозиционер считает, что «политика ЕС из федеральной превращается в имперскую». По ее мнению, страны-участницы ЕС, для которых важнее национальные приоритеты, испытывают все больше отвращения к «опасной воинственной позиции Брюсселя».

Она заявила, что видит проявление такого настроения электората в Швеции, Италии и Нидерландах.

Ле Пен против

Политик не раз критиковала санкции против России. В июле она выражала мнение, что такая политика властей приносит больше проблем самим французам, нежели Москве. Ле Пен подчеркнула, что из-за ограничений во Франции растут цены.

Тем не менее Ле Пен выступает только против санкций, которые касаются закупок энергоресурсов у России. С ограничениями против банков и бизнесменов она полностью согласна. По ее мнению, запрет на импорт нефти и газа из России может способствовать сближению России и Китая.

«Я боюсь, что в будущем это будет настолько близкий союз, что они превратятся в супердержаву экономически, в денежном выражении или даже в военном плане. Это может стать огромным риском для Запада, Европы и Франции», – сказала Ле Пен.

Для безопасности Франции и всего континента «важным условием», по ее мнению, является сближение России с Европой.

При этом спецоперацию политик не поддерживает: «Моя солидарность и мое абсолютное сострадание с народом Украины. Российское вторжение, атака на Украину неприемлемы». Такое мнение она выражала во время предвыборной гонки на пост президента Франции.

Она заявила, что Парижу и дальше нужно поддерживать Киев в гуманитарном, финансовом и военном планах. «Но нам необходимо быть осторожными. Поставка [наступательных] вооружений может превратить Францию в союзника в войне. Вот в чем проблема», – предостерегла оппозиционер.

Макрон за

Президент Франции Эммануэль Макрон тоже считает, что необходимо поддерживать диалог с Россией. «Мы должны исходить из того, что всегда можем продолжать разговаривать со всеми, особенно с теми, с кем мы не согласны», – сказал он в начале сентября на встрече с французскими послами.

Глава республики подчеркнул, что ситуация, когда Турция единственная контактирует с Россией, противоречит интересам Франции.

11 сентября Макрон провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Основной темой диалога стала ситуация на Украине и последствия боевых действий.

В том числе, стороны обсудили принимаемые меры по защите Запорожской АЭС. «С российской стороны обращено внимание на регулярные украинские атаки на объекты ЗАЭС, включая хранилище радиоактивных отходов, что чревато катастрофическими последствиями», — сообщается на сайте Кремля.

Президенты выразили обоюдную готовность к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг ЗАЭС с участием МАГАТЭ. Путин обратил внимание Макрона на обстрелы со стороны ВСУ гражданской инфраструктуры Донбасса с помощью западного вооружения, из-за чего страдает мирное население.

Кроме того, Макрон и Путин затронули вопрос продовольственной сделки и пришли к единому мнению, что зерно из черноморских портов нужно в первую очередь направлять в развивающиеся страны.

За день до этого Макрон провел переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. Согласно релизу Елисейского дворца, они обсудили «тревожную ситуацию» на Запорожской АЭС, а также «потребности Украины, в удовлетворении которых Франция могла бы помочь».

Что касается санкций против России, Макрон их поддерживает. В частности, он выступает за установку потолка цен на российский газ, который поставляется по газопроводу. Президент Франции также не против закупать газ совместно с другими европейскими странами, чтобы снизить цену импорта.

Мнение народа

В Париже на фоне энергетического кризиса и инфляции проходят демонстрации. 17 сентября, как сообщает РИА «Новости», несколько тысяч человек собрались на площади Пале-Рояль с требованием отставки Макрона и выхода Франции из ЕС и НАТО.