Президент Ирана усомнился в реальности Холокоста

Президент Ирана Эбрахим Раиси во время своего первого интервью западным СМИ усомнился в реальности и масштабах Холокоста, во время которого были убиты 6 миллионов евреев. Его цитаты приводит CBC News.

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«Есть некоторые признаки того, что это произошло. Если это так, [израильская сторона] должна позволить его изучать и исследовать», — заявил Раиси.

Также в ходе интервью Раиси усомнился в легитимности существования государства Израиль, который изгнал народ Палестины из своей родины, а также обвинил США «в поддержке фальшивого еврейского режима» на этой территории.

Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан уже отреагировал на заявления иранского президента, назвав их шокирующими, и призвал генсека ООН Антониу Гутерриша отменить публичное выступление Раиси в рамках сессии Генеральной ассамблеии, чтобы «лишить этого отрицателя Холокоста мировой сцены для распространения антисемитизма и ненависти».