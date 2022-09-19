Байден вновь неприятно удивил соратников

Заявление американского лидера Джо Байдена об окончании эпидемии коронавирусной инфекции нового типа застало врасплох сотрудников администрации Соединенных Штатов, отвечающих за сферу здравоохранения, сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.
По данным источников издания, речь главы государства в интервью CBS о том, что пандемия COVID-19 подошла к завершению в США, удивило ряд представителей здравоохранения Америки. Также два чиновника администрации Белого дома сообщили, что заявление Байдена не планировалось в рамках интервью телеканалу.
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, за последние 28 дней в стране было выявлено более 2 млн случаев заболевания COVID-19, более 12 тысяч человек скончались от инфекции.
Американский президент заявил, пандемия завершилась, однако проблемы с этим заболеванием остаются. Политик аргументировал это тем, что никто не носит защитные маски, а жители США находятся в довольно хорошем физическом состоянии.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что число подтвержденных случаев смерти от вируса в мире превысило 6,5 млн, а количество заразившихся - 608 млн.