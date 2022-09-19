В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
29 минут назад

Опубликован последний официальный портрет Елизаветы II

Газета.Ruиещё 5

Букингемский дворец опубликовал последний официальный потрет королевы Елизаветы II. Об этом сообщает Mirror.

Снимок был сделан фотографом Ранальдом Макечни, который регулярно снимал членов королевской семьи. На фотографии, сделанной в мае 2022 года, накануне празднования платинового юбилея Елизаветы II, королева улыбается на камеру в своем доме в Виндзоре. Ее величество одета в небесно-голубой костюм, который дополнен любимыми украшениями Елизаветы – ожерельем и серьгами из жемчуга. Также на снимке можно увидеть аквамариновую брошь, которую король Георг VI подарил Елизавете на 18-летие в 1944 году.

СМИ: Лондону следовало пригласить Путина на похороны Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в своем замке Балморал в Шотландии. Похороны монарха пройдут 19 сентября в Лондоне.

В мире,Видео,Елизавета II,Владимир Путин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители