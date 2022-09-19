Снимок был сделан фотографом Ранальдом Макечни, который регулярно снимал членов королевской семьи. На фотографии, сделанной в мае 2022 года, накануне празднования платинового юбилея Елизаветы II, королева улыбается на камеру в своем доме в Виндзоре. Ее величество одета в небесно-голубой костюм, который дополнен любимыми украшениями Елизаветы – ожерельем и серьгами из жемчуга. Также на снимке можно увидеть аквамариновую брошь, которую король Георг VI подарил Елизавете на 18-летие в 1944 году.