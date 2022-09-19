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51 минуту назад

В Японии госпитализировали почетного императора Акихито

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Почетный император Японии Акихито был госпитализирован в понедельник для операций на глазах, сообщили СМИ.

В Японии госпитализировали почетного императора Акихито
Фото: ReutersReuters

Как сообщил телеканал NHK, почетный император утром в понедельник в сопровождении своей супруги почетной императрицы Митико направился в госпиталь при Токийском университете, где ему будет проведена операция по удалению катаракты на левом глазу.

Затем 25 сентября ему сделают операцию по удалению на правом глазу катаракты и глаукомы, передает РИА «Новости».

Решение об операциях было принято врачами в связи с прогрессированием помутнения хрусталика. Попутно были обнаружены симптомы глаукомы на правом глазу.

Почетный император Акихито, которому в декабре исполнится 89 лет, летом этого года был госпитализирован с признаками сердечной недостаточности. После выписки его самочувствие оценивалось как хорошее.

В апреле 2019 года японский император Акихито выступил с обращением к нации, в котором простился с народом.

Напомним, официальное заявление об отречении императора Акихито зачитал генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга.

Президент России Владимир Путин также выразил признательность покидающему японский трон императору Японии Акихито.

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