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47 минут назад

Раиси заявил, что ставка США на санкции не сработает

ТАССиещё 2

Ставка Соединенных Штатов на политику санкций не сработает, она лишь сближает те государства, которые подверглись применению подобных ограничительных мер со стороны Вашингтона. С таким заявлением выступил в вышедшем в эфир в воскресенье интервью телекомпании CBS президент Ирана Эбрахим Раиси.

Президент Ирана: Ставка США на санкции не сработает
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Да, они могут создавать рестрикции, проблемы и сложности для нас", - сказал Раиси, имея в виду шаги США, масштабное использование американскими властями санкций во внешней политике. "Однако санкции введены [Вашингтоном] в отношении ряда стран. Поступая таким образом, они (США - прим. ТАСС) сближают их (такие государства - прим. ТАСС), укрепляют их единство. И в силу этого американские санкции окажутся неэффективными", - отметил президент.

"Данный подход [американской стороны] не сработает", - прогнозировал Раиси.

Беседа с ним была записано 13 сентября. CBS называет это интервью первым, которое нынешний президент Ирана дал западным средствам массовой информации. По свидетельству телеканала, интервью длилось один час, однако в эфир было выпущено менее 15 минут из него.

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