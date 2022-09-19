Президент Ирана: Ставка США на санкции не сработает

"Да, они могут создавать рестрикции, проблемы и сложности для нас", - сказал Раиси, имея в виду шаги США, масштабное использование американскими властями санкций во внешней политике. "Однако санкции введены [Вашингтоном] в отношении ряда стран. Поступая таким образом, они (США - прим. ТАСС) сближают их (такие государства - прим. ТАСС), укрепляют их единство. И в силу этого американские санкции окажутся неэффективными", - отметил президент.