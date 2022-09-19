Байден пригрозил встать на сторону Тайваня в случае конфликта с Китаем

Власти Соединенных Штатов не поощряют Тайвань к обретению независимости от Китая, несмотря на сотрудничество Вашингтона с островом, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Белого дома Джо Байден телеканалу CBS.

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При этом американский лидер заявил, что Вашингтон встанет на сторону Тайваня в случае начала военного конфликта острова с Китаем.

Также Байден в интервью сообщил, что у Москвы не получится изменить политику Белого дома в отношении Киева с помощью энергоресурсов. Как отметил президент, США находятся «в гораздо лучшей форме, чем кто-либо еще». Глава государства уточнил, что поддержка Украины будет продолжаться, пока в ней есть потребность.

При этом он признал, что цена, которую платит народ Украины за эту войну, «чрезвычайно высока», и подчеркнул, что «мы будем с ними, пока им нужна наша помощь». На вопрос о том, как далеко Байден готов зайти в поддержке украинских властей, он ответил: «Насколько потребуется».