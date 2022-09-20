У украинских беженцев появится собственный поселок в Бельгии

«Мы отмечаем, что жилья все еще не хватает. В последние дни было достигнуто принципиальное соглашение с владельцем земли. Идея заключается в том, чтобы поселок был готов к использованию до начала 2023 года. Подготовительные работы начнутся в сентябре-октябре», — заявил мэр Гента Матиас Де Клерк.