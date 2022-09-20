У украинских беженцев появится собственный поселок в Бельгии

Власти бельгийского муниципалитета Гент построят к концу года поселок для экстренного приема около 600 украинских беженцев. Об этом сообщает издание «Европейская правда».
Ожидается, что поселок разместят рядом с населенным пунктом Оостаккер неподалеку от футбольного поля.
«Мы отмечаем, что жилья все еще не хватает. В последние дни было достигнуто принципиальное соглашение с владельцем земли. Идея заключается в том, чтобы поселок был готов к использованию до начала 2023 года. Подготовительные работы начнутся в сентябре-октябре», — заявил мэр Гента Матиас Де Клерк.
Всего в Бельгии находится около 52 тыс. беженцев с Украины.
Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рассказала, что почти 5 млн беженцев вернулись на Украину. По ее словам, беженцы хотят вернуться на родину, «чтобы начать строить процветающую и демократическую Украину». 15 сентября сообщалось, что фон дер Ляйен прибыла в Киев, чтобы обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем экономическое сближение и прием страны в Евросоюз.