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1 час назад

Генсек ООН оценил вероятность прямых переговоров Путина и Зеленского

ТК «Звезда»иещё 9

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал, что до прямых переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского очень далеко. По словам генсека международной организации, он готов содействовать диалогу двух лидеров при их обоюдном желании.

В ООН оценили вероятность переговоров Путина и Зеленского
Фото: Lev Radin Keystone Press Agency GloballookpressLev Radin Keystone Press Agency Globallookpress

«Я думаю, было бы важным создать условия для достижения мира в соответствии с Уставом ООН, с международным правом, но если рассуждать реалистично, я думаю, мы все еще далеки от этой возможности и, вероятно, будет сложным провести прямые переговоры между двумя президентами», - приводит РИА Новости слова Гутерриша.

Что касается достижения мира между Москвой и Киевом, то в настоящий момент эта вероятность минимальна, констатировал Гутерриш. Обе стороны настроены решительно, отметил он.

«Так что это очевидно - мы далеки от момента, когда оба президента могут встретиться», - заключил генсек ООН.

Ранее, выступая на пресс-конференции по итогам саммита ШОС с Самарканде, российский президент Владимир Путин заявил, что если глава Украины Владимир Зеленский не готов к переговорам с Россией, то Москва не будет «напрашиваться». Путин также напомнил о публичном отказе Киева от диалога.

Кроме того, Путин заявил, что специальная военная операция РФ по защите республик Донбасса началась для предотвращения создания на Украине антироссийского анклава.

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