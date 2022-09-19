Китай выразил протест США после заявления Байдена о Тайване

Китай выразил свой протест в связи с заявлением президента США Джо Байдена о готовности Вашингтона встать на сторону Тайваня в случае конфликта острова с Пекином. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МИД КНР Мао Нин.

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«Это направляет ошибочный сигнал выступающим за независимость Тайваня силам. Китай выражает в связи с этим глубокое неудовлетворение и решительный протест, а также сделал строгое представление американской стороне», — сказала Мао Нин.

В дипведомстве призвали Соединенные Штаты «осознать важность и чувствительность темы Тайваня», подчеркивая, что «не стоит недооценивать решимость КНР в вопросах защиты суверенитета».

Представитель министерства добавила, что Китай «не потерпит попыток отделить Тайвань», и оставляет за собой право принять необходимые меры для недопущения этого.