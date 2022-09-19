Китай выразил протест США после заявления Байдена о Тайване

Китай выразил свой протест в связи с заявлением президента США Джо Байдена о готовности Вашингтона встать на сторону Тайваня в случае конфликта острова с Пекином. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МИД КНР Мао Нин.
«Это направляет ошибочный сигнал выступающим за независимость Тайваня силам. Китай выражает в связи с этим глубокое неудовлетворение и решительный протест, а также сделал строгое представление американской стороне», — сказала Мао Нин.
В дипведомстве призвали Соединенные Штаты «осознать важность и чувствительность темы Тайваня», подчеркивая, что «не стоит недооценивать решимость КНР в вопросах защиты суверенитета».
Представитель министерства добавила, что Китай «не потерпит попыток отделить Тайвань», и оставляет за собой право принять необходимые меры для недопущения этого.
Накануне Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что Штаты не поощряют Тайвань к обретению независимости от Китая, но готовы встать на сторону острова в случае конфликта. При этом он отметил, что в случае начала военного конфликта Тайваня с Китаем США выступят на защиту острова.