В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
16 минут назад

Китай выразил протест США после заявления Байдена о Тайване

Газета.Ruиещё 15

Китай выразил свой протест в связи с заявлением президента США Джо Байдена о готовности Вашингтона встать на сторону Тайваня в случае конфликта острова с Пекином. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МИД КНР Мао Нин.

Китай выразил протест США после заявления Байдена о Тайване
Фото: ReutersReuters

«Это направляет ошибочный сигнал выступающим за независимость Тайваня силам. Китай выражает в связи с этим глубокое неудовлетворение и решительный протест, а также сделал строгое представление американской стороне», — сказала Мао Нин.

В дипведомстве призвали Соединенные Штаты «осознать важность и чувствительность темы Тайваня», подчеркивая, что «не стоит недооценивать решимость КНР в вопросах защиты суверенитета».

Представитель министерства добавила, что Китай «не потерпит попыток отделить Тайвань», и оставляет за собой право принять необходимые меры для недопущения этого.

Накануне Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что Штаты не поощряют Тайвань к обретению независимости от Китая, но готовы встать на сторону острова в случае конфликта. При этом он отметил, что в случае начала военного конфликта Тайваня с Китаем США выступят на защиту острова.

В мире,Джозеф Байден,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители