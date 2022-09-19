Клинтон утверждает, что обсуждал с Ельциным перспективы членства РФ в НАТО

Билл Клинтон, 42-й президент США, в опубликованном в воскресенье интервью телеканалу CNN утверждал, что обсуждал с первым президентом России Борисом Ельциным перспективы членства РФ в НАТО.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Я предлагал России не только специальное партнерство, но и перспективы членства в НАТО в дальнейшем, исходя из того, что в будущем нашими крупнейшими проблемами в области безопасности станут неправительственные организации, авторитарные государства, возможность попадания химического, биологического или ядерного оружия в руки террористических групп", - сказал он.

По словам экс-президента США в ходе одной из встреч он задал вопрос Ельцину, верит ли тот, что США могут нанести удар по России с территории военной базы в Польше. Ельцин ответил, что лично он так не считает, однако "многие в России полагают так из-за исторической памяти относительно Наполеона и Гитлера".

Президент Путин в феврале в телеобращении к гражданам России рассказал, что спрашивал Клинтона в 2000 году о том, как США отнесутся к принятию РФ в НАТО, реакция была сдержанная. "Я скажу об этом впервые: в 2000 году во время визита в Москву уходящего со своей должности президента США Билла Клинтона, я спросил его: а как Америка отнесется к тому, чтобы принять Россию в НАТО? Не буду раскрывать все подробности этой беседы, но реакция на мой вопрос внешне выглядела, скажем так, весьма сдержанно", - сообщил глава российского государства.