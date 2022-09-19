В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
1 час назад

Клинтон утверждает, что обсуждал с Ельциным перспективы членства России в НАТО

ТАСС

Билл Клинтон, 42-й президент США, в опубликованном в воскресенье интервью телеканалу CNN утверждал, что обсуждал с первым президентом России Борисом Ельциным перспективы членства РФ в НАТО.

Клинтон утверждает, что обсуждал с Ельциным перспективы членства РФ в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я предлагал России не только специальное партнерство, но и перспективы членства в НАТО в дальнейшем, исходя из того, что в будущем нашими крупнейшими проблемами в области безопасности станут неправительственные организации, авторитарные государства, возможность попадания химического, биологического или ядерного оружия в руки террористических групп", - сказал он.

По словам экс-президента США в ходе одной из встреч он задал вопрос Ельцину, верит ли тот, что США могут нанести удар по России с территории военной базы в Польше. Ельцин ответил, что лично он так не считает, однако "многие в России полагают так из-за исторической памяти относительно Наполеона и Гитлера".

Президент Путин в феврале в телеобращении к гражданам России рассказал, что спрашивал Клинтона в 2000 году о том, как США отнесутся к принятию РФ в НАТО, реакция была сдержанная. "Я скажу об этом впервые: в 2000 году во время визита в Москву уходящего со своей должности президента США Билла Клинтона, я спросил его: а как Америка отнесется к тому, чтобы принять Россию в НАТО? Не буду раскрывать все подробности этой беседы, но реакция на мой вопрос внешне выглядела, скажем так, весьма сдержанно", - сообщил глава российского государства.

По мнению Путина, реальная же реакция США на предложение России видна из последующих действий этой страны. К таковым он отнес открытую поддержку террористов на Северном Кавказе, пренебрежительное отношение к требованиям и озабоченностям в сфере безопасности, расширение НАТО, выход из Договора по ПРО и т. д. Путин задался риторическим вопросом: "Зачем? Зачем все это? Ради чего?" Ответ, по его мнению, заключается в том, что США не нужна большая и сильная Россия.

В мире,Билл Клинтон,Борис Ельцин,Владимир Путин,НАТО,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители